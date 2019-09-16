"Рулевой обоза" возглавил парк "Зарядье"

Стало известно о перестановках в московских парках. "Зарядье" возглавил Иван Демидов, бывший заместитель министра культуры и экс-ведущий некогда популярной программы "МузОбоз". Ранее пост директора "Зарядья" занимал Павел Трехлеб, теперь он возглавит Парк культуры и отдыха имени Горького, сообщает "Россия 24". Он, в свою очередь, сменит Вячеслава Дунаева, который руководил парком с начала 2019 года, его назначили после увольнения Марины Люльчук — она лишилась должности после обрушения моста в новогоднюю ночь. Тогда пострадали по меньшей мере тринадцать человек.

Соответствующее заявление о назначении опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

Иван Демидов родился 23 июля 1963 года в городе Сызрани. В 1995 году он окончил Пятигорский государственный педагогический институт.

Демидов был режиссером программы "Взгляд", но больше всего запомнился в качестве автора и ведущего программы "МузОбоз".

В 2012 году Демидов занял пост заместителя министра культуры. В начале декабря 2013 года он покинул данную работу по собственному желанию.