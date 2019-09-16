На западе Москвы столкнулись три автобуса

Три автобуса столкнулись на остановке на западе Москвы, пострадали шесть человек, сообщили очевидцы ДТП. Один из пассажиров снял на видео последствия аварии.

Автобусы, следовавшие по маршрутам №339, 157 и 45, столкнулись на остановке "Крылья Советов" в районе дома №48 по Можайскому шоссе. Судя по кадрам с места, виновником аварии стал водитель последнего транспортного средства: он врезался в стоявший на остановке автобус, а тот в свою очередь протаранил припаркованного перед ним "коллегу".

Травмы получили шесть пассажиров, четверых из них доставили в больницу для осмотра.

О причинах аварии ничего не сообщается.