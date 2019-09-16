Россиянин Муса Евлоев завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира, который проходит в столице Казахстана городе Нур-Султан.

Евлоев в финале одержал победу без борьбы, так как его соперник армянин Артур Алексанян не смог принять участие в схватке из-за травмы. Для россиянина победа на мировом первенстве стала второй кряду.

Еще один россиянин Артем Сурков в финальной схватке в весовой категории до 67 кг проиграл кубинцу Исмаэлю Борреро Молине. Украинец Жан Беленюк первенствовал в весовой категории до 87 кг.

Таким образом, Евлоев и Сурков для сборной России завоевали лицензии на летние Олимпийские игры, которые в 2022 году пройдут в Токио.