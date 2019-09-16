Тренер "Лиона" Силвиньо: с "Зенитом" будем играть на победу

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" во Франции сыграет с "Лионом". Главный тренер "львов" Силвиньо поделился ожиданиями от предстоявшего противостояния с российской командой.

"Зенит" – непростой соперник. Это очень быстрая, квалифицированная команда, которая отлично действует в обороне, мало пропускает, – приводит слова Силвиньо пресс-служба УЕФА. – В составе "Зенита" знаю Дугласа Сантоса. Он молод и в последнее время прогрессирует, способен сыграть и справа, и слева. Дзюба тоже большой футболист. "Зенит" лидирует в своем чемпионате. Придется непросто, но будем играть на победу".

Напомним, матч "Лион" – "Зенит" состоится во вторник, 17 сентября и пройдет на поле "Стад де Люмьер" в Лионе, начало – в 19:55 по московскому времени. Рассудит встречу англичанин Майкл Оливер.