Мир иллюзий и волшебства: в Москве состоится международный фестиваль "Круг света"

С 20 по 24 сентября в столице состоится яркое и одно из самых ожидаемых мероприятий — IX Московский международный фестиваль "Круг света". Он погрузит в атмосферу геометрических и световых иллюзий, создав волшебный мир, наполненный красотой чувств. Все желающие смогут посмотреть шоу 3D-мэппинга, пиротехники, увидеть световые инсталляции, лазерные проекции, познакомиться с последними веяниями в области компьютерной графики, работами участников международного конкурса "Арт Вижн".

В день открытия, 20 сентября, гостей ожидает мультимедийный мюзикл "Семь нот", в котором сплетутся чувственность искусства и специальная конструкция — дуга, соединяющая два берега. Она послужит экраном для видеопроекций, а также инструментом для огненных и световых эффектов. Приблизить действующих героев к зрителям помогут более ста горелок, свыше двухсот фонтанов и водно-веерные экраны. Церемония завершится 15-минутным музыкально-пиротехническим шоу.

21 и 22 сентября на Гребном канале жители и гости столицы смогут увидеть повторные показы мюзикла "Семь нот" и пиротехнического шоу. Также 21 сентября в концертном зале Arbat Hall состоится интернациональная светомузыкальная вечеринка, которая особенно будет интересна поклонникам клубной музыки.

В Центре Digital October в субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, желающим предстоит знакомство с образовательной программой. Зрители смогут принять участие в мастер-классах, панельных дискуссиях, а также лекциях ведущих мировых специалистов по светодизайну, видеопроекции.

В день закрытия, 24 сентября, в первой части церемонии зрители увидят световую новеллу "Код единства", которая за 25 минут пронесет зрителей сквозь исторические эпохи. Героем представления сможет стать любой желающий. В завершение фестиваля гостей ожидает высотный фейерверк — в вечернем небе Москвы раскроются звездные купола диаметром до 300 метров.

Гостей IX Московского международного фестиваля "Круг света" ожидают несколько локаций — 270-градусная панорамная площадка на Театральной площади, Политехнический музей и комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова. На последнем будут задействованы фасады для комбинированного видеопроекционно-лазерного шоу. На Театральной площади за счет специальных вертикальных плоскостей соединятся фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ.

Соприкоснуться с международным фестивалем смогут и любители прогулок по паркам. В этот раз присоединился Останкинский парк, в котором гости смогут ознакомиться с завораживающими световыми и видеопроекционными инсталляциями. Также погрузиться в мир иллюзий можно будет в музее-заповеднике Коломенское.

Площадка Музея Победы впервые за всю историю фестиваля станет частью конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн". На фасаде здания будут представлены участниками из 12 стран лучшие творческие работы.

Вход на все площадки — свободный.