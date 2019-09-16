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16 сентября 201919:20

Хоккеист Мусатов арестован по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

Максим Григорьев/ТАСС

Кузьминский суд Москвы в понедельник, 16 сентября, арестовал на месяц хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на 45 миллионов рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении Мусатов не признает. Как сообщает ТАСС, хоккеист в суде назвал свое уголовное преследование результатом оговора.

Напомним, 31-летний спортсмен – воспитанник хоккейной школы "Спартака". Также ранее играл за "Ак Барс", "Локомотив", "Салават Юлаев" и "Авангард". Последним клубом Мусатова был словацкий "Слован", цвета которого он защищал в сезоне-2016/17.

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