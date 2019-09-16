"Находимся в полной боеготовности": США обвиняют Иран в нападении на саудовские НПЗ

Биржи, открывшиеся после выходных, отреагировали на субботнюю атаку дронов в Саудовской Аравии, и цены на нефть совершили самый большой рывок вверх за последние три десятилетия. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, Ирак поспешил заявить о своей непричастности, а США во всем обвинили Иран и пообещали открыть свои резервные хранилища — такого не было со времен гражданской войны в Ливии в 2011 году. Трамп разразился целой серией твиттов, пытаясь убедить мир, что у них "полно нефти", от событий на Ближнем Востоке они не зависят, но союзникам саудитам "так и быть, помогут".

Как горит одно из крупнейших нефтяных месторождений Саудовской Аравии было и из космоса видно. Снимки пожаров со спутников NASA тиражируются по всем американским каналам, правда, не показан момент атаки.

Нет ни фото, ни видео, ни маршрута эскадрильи беспилотников, но виновные назначены и без всяких лайкли (специальные кнопки в социальных сетях) — Вашингтон уверенно тычет пальцем:

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран принял беспрецедентную атаку на мировые энергетические поставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена", — написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Но о том, где доказательства вины Ирана, Помпео молчит. И это при том, что хуситы, воюющие в Йемене против коалиции возглавляемой Саудовской Аравией, уже не раз проделывали трюки с беспилотниками. Ударные дроны по королевству били. Вот и сейчас повстанцы из Йемена в дипломатической перепалке вызывают огонь на себя.

"Такие операции подтверждают нашу способность атаковать важнейшие локации в Саудовской Аравии. Мы использовали уязвимость и создали беспилотники, которые обошли их защиту. Это показывает политическое банкротство государств, возглавляемых Америкой", — заявил представитель движения "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бухаити.

Атакованные нефтяные объекты — это восток Саудовской Аравии. В штатах говорят, что для Йемена слишком удаленная цель, а вот Ирану для удара она сподручней — граница ближе. Занимательная география со странной системой американских координат Тегеран уже не удивляет.

"Потерпев неудачу в кампании по "максимальному давлению", госсекретарь США Майк Помпео перешел к "максимальному обману". США и подконтрольные им государства погрязли в Йемене из-за иллюзий о том, что превосходство в вооружении приведет к победе в войне. Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе", — написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Хозяину Белого дома черный дым от саудовских пожаров так застилает глаза, что Трамп заявил о полной боевой готовности. Правда, пока говорит полунамеками о тех, по кому собирается бить:

"Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виноват. Мы находимся в полной боеготовности, и все будет зависеть от подтверждения. Но мы ждем, что скажет королевство относительно того, кто, по их мнению, стоял за атакой и как нам следует действовать дальше", — заявил Дональд Трамп.

Нужные для Трампа слова Эр-Рияд нашел быстро. Уже сегодня Саудовская Аравия заявила, что беспилотники изготовлены в Иране. Но королевству сейчас важно понять даже не кто виноват, а что делать. На 50 процентов сокращена добыча нефти, быстро восстановить ее не удастся. На рынке дефицит и черное золото дорожает. Трамп распорядился при необходимости брать топливо из нац резерва.

За всю историю штатов такое случилось лишь трижды — в 91-ом во время операции "Буря в пустыне", в 2005-ом после урагана тоже брали бензин из резервных хранилищ, а также в 2011-ом после событий в Ливии. Хранилища подводные, на глубине больше и достать топливо быстро, а затем так же переправить за океан не получится — минимум недели две. Не самое оперативное решение для спасения рынков.

Быстрее цен на горючее растет напряженность в американо-иранских отношениях. На предстоящей Генассамблее ООН была вероятность, что президенты обеих стран встретятся, будет разрядка. Но и Вашингтон, и Тегеран сейчас категоричны — никаких переговоров.

"Сплетни, касаемо встречи лидеров США и Ирана, не будут обсуждаться. Никакой встречи не планируется", — заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

На атаки саудовских нефтяных объектов реакция из разных частей планеты предсказуемая. Великобритания, Германия, Франция, Китай случившееся осуждают, но скоропалительных выводов не делают, предлагая детально разобраться в том, кто виноват.