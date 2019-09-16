Новости Политика

Все видео этой рубрики
16 сентября 201920:54 Денис Давыдов

"Находимся в полной боеготовности": США обвиняют Иран в нападении на саудовские НПЗ

"Находимся в полной боеготовности": США обвиняют Иран в нападении на саудовские НПЗ

Биржи, открывшиеся после выходных, отреагировали на субботнюю атаку дронов в Саудовской Аравии, и цены на нефть совершили самый большой рывок вверх за последние три десятилетия. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, Ирак поспешил заявить о своей непричастности, а США во всем обвинили Иран и пообещали открыть свои резервные хранилища — такого не было со времен гражданской войны в Ливии в 2011 году. Трамп разразился целой серией твиттов, пытаясь убедить мир, что у них "полно нефти", от событий на Ближнем Востоке они не зависят, но союзникам саудитам "так и быть, помогут".

Как горит одно из крупнейших нефтяных месторождений Саудовской Аравии было и из космоса видно. Снимки пожаров со спутников NASA тиражируются по всем американским каналам, правда, не показан момент атаки.

Нет ни фото, ни видео, ни маршрута эскадрильи беспилотников, но виновные назначены и без всяких лайкли (специальные кнопки в социальных сетях) — Вашингтон уверенно тычет пальцем:

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран принял беспрецедентную атаку на мировые энергетические поставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена", — написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Но о том, где доказательства вины Ирана, Помпео молчит. И это при том, что хуситы, воюющие в Йемене против коалиции возглавляемой Саудовской Аравией, уже не раз проделывали трюки с беспилотниками. Ударные дроны по королевству били. Вот и сейчас повстанцы из Йемена в дипломатической перепалке вызывают огонь на себя.

"Такие операции подтверждают нашу способность атаковать важнейшие локации в Саудовской Аравии. Мы использовали уязвимость и создали беспилотники, которые обошли их защиту. Это показывает политическое банкротство государств, возглавляемых Америкой",  — заявил представитель движения "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бухаити.

Атакованные нефтяные объекты — это восток Саудовской Аравии. В штатах говорят, что для Йемена слишком удаленная цель, а вот Ирану для удара она сподручней — граница ближе. Занимательная география со странной системой американских координат Тегеран уже не удивляет.

"Потерпев неудачу в кампании по "максимальному давлению", госсекретарь США Майк Помпео перешел к "максимальному обману". США и подконтрольные им государства погрязли в Йемене из-за иллюзий о том, что превосходство в вооружении приведет к победе в войне. Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе", — написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Хозяину Белого дома черный дым от саудовских пожаров так застилает глаза, что Трамп заявил о полной боевой готовности. Правда, пока говорит полунамеками о тех, по кому собирается бить:

"Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виноват. Мы находимся в полной боеготовности, и все будет зависеть от подтверждения. Но мы ждем, что скажет королевство относительно того, кто, по их мнению, стоял за атакой и как нам следует действовать дальше", — заявил Дональд Трамп.

Нужные для Трампа слова Эр-Рияд нашел быстро. Уже сегодня Саудовская Аравия заявила, что беспилотники изготовлены в Иране. Но королевству сейчас важно понять даже не кто виноват, а что делать. На 50 процентов сокращена добыча нефти, быстро восстановить ее не удастся. На рынке дефицит и черное золото дорожает. Трамп распорядился при необходимости брать топливо из нац резерва.

За всю историю штатов такое случилось лишь трижды — в 91-ом во время операции "Буря в пустыне", в 2005-ом после урагана тоже брали бензин из резервных хранилищ, а также в 2011-ом после событий в Ливии. Хранилища подводные, на глубине больше и достать топливо быстро, а затем так же переправить за океан не получится — минимум недели две. Не самое оперативное решение для спасения рынков.

Быстрее цен на горючее растет напряженность в американо-иранских отношениях. На предстоящей Генассамблее ООН была вероятность, что президенты обеих стран встретятся, будет разрядка. Но и Вашингтон, и Тегеран сейчас категоричны — никаких переговоров.

"Сплетни, касаемо встречи лидеров США и Ирана, не будут обсуждаться. Никакой встречи не планируется", — заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

На атаки саудовских нефтяных объектов реакция из разных частей планеты предсказуемая. Великобритания, Германия, Франция, Китай случившееся осуждают, но скоропалительных выводов не делают, предлагая детально разобраться в том, кто виноват.

Сейчас

21:12

Путин готов продать Саудовской Аравии С-400 или С-300

18:55

Крым хотят назвать Тавридой

16:53

Путин и Рухани начали переговоры в Анкаре

16:50

На западе Москвы столкнулись три автобуса

16:24

Иван Демидов возглавил парк "Зарядье"

16:03

Напавший на омоновца демонстрант получил 3,5 года колонии

14:55

Путин и Эрдоган начали закрытую встречу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин готов продать Саудовской Аравии С-400 или С-300

Путин готов продать Саудовской Аравии С-400 или С-300

7 минут назад
Крым хотят назвать Тавридой

Крым хотят назвать Тавридой

2 часа назад
Напавший на омоновца демонстрант получил три с половиной года колонии

Напавший на омоновца демонстрант получил три с половиной года колонии

5 часов назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 17 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
14:30

Совещание по вопросу паводков на Дальнем Востоке
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
В Турции умер российский турист, получивший травмы на аттракционе

В Турции умер российский турист, получивший травмы на аттракционе

2 часа назад
Хоккеист Мусатов арестован по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

Хоккеист Мусатов арестован по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

2 часа назад
СМИ узнали, что Сердюков и Васильева стали родителями троих детей

СМИ узнали, что Сердюков и Васильева стали родителями троих детей

4 часа назад
Таинственный спекулянт-миллиардер снова заработал на скачке нефти?

Таинственный спекулянт-миллиардер снова заработал на скачке нефти?

7 часов назад
Шнур отреагировал на свадьбу Собчак нецензурным стихотворением

Шнур отреагировал на свадьбу Собчак нецензурным стихотворением

9 часов назад
Квартирный вопрос? Перед смертью Числова с ним были те же люди, что и с Цывиной

Квартирный вопрос? Перед смертью Числова с ним были те же люди, что и с Цывиной

3 часа назад
Пневмония и полиорганная недостаточность: у Анастасии Заворотнюк начались осложнения

Пневмония и полиорганная недостаточность: у Анастасии Заворотнюк начались осложнения

9 часов назад
10 регионов России, где больше всего платят за ЖКУ

10 регионов России, где больше всего платят за ЖКУ

15 часов назад
Снег в Москве растопит волна бабьего лета

Снег в Москве растопит волна бабьего лета

9 часов назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

6 часов назад
Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

8 часов назад
"Будем стареть вместе": Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой

"Будем стареть вместе": Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой

9 часов назад
"Виртуозы Москвы" поздравят слушателей с Днем музыки в "Зарядье"

"Виртуозы Москвы" поздравят слушателей с Днем музыки в "Зарядье"

9 часов назад
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
"Сплошная ложь!" В Люксембурге Джонсона освистали

"Сплошная ложь!" В Люксембурге Джонсона освистали

29 минут назад
"Находимся в полной боеготовности": США обвиняют Иран в нападении на саудовские НПЗ

"Находимся в полной боеготовности": США обвиняют Иран в нападении на саудовские НПЗ

40 минут назад
Перед операцией надо заплатить: нижегородских врачей подозревают в вымогательстве

Перед операцией надо заплатить: нижегородских врачей подозревают в вымогательстве

59 минут назад
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

1 час назад
Москвичи все чаще заказывают "друга на час"

Москвичи все чаще заказывают "друга на час"

1 час назад
Wi-Fi нового поколения готов стать массовым

Wi-Fi нового поколения готов стать массовым

1 час назад
В Белоруссии опровергли подготовку к конфедерации с Россией

В Белоруссии опровергли подготовку к конфедерации с Россией

2 часа назад
Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве

Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве

2 часа назад
Президент помиловал троих россиян

Президент помиловал троих россиян

3 часа назад
"МегаФон" поставил рекорд скорости на 5G-смартфоне

"МегаФон" поставил рекорд скорости на 5G-смартфоне

3 часа назад
Лекарство от изжоги может спровоцировать рак

Лекарство от изжоги может спровоцировать рак

3 часа назад
Билан переоделся в пожарного и потушил лесные пожары

Билан переоделся в пожарного и потушил лесные пожары

3 часа назад
На западе Москвы столкнулись три автобуса

На западе Москвы столкнулись три автобуса

3 часа назад
Помидоры-убийцы: американский кардиолог рекомендует навсегда отказаться от томатов

Помидоры-убийцы: американский кардиолог рекомендует навсегда отказаться от томатов

4 часа назад
"Я пойду в тюрьму, а тебе конец": учительница угрожала убить школьника партой

"Я пойду в тюрьму, а тебе конец": учительница угрожала убить школьника партой

4 часа назад
Названы самые дефицитные из новых iPhone

Названы самые дефицитные из новых iPhone

4 часа назад
"Рулевой обоза" возглавил парк "Зарядье"

"Рулевой обоза" возглавил парк "Зарядье"

4 часа назад
Агрессивный мужчина изуродовал финалистку конкурса красоты

Агрессивный мужчина изуродовал финалистку конкурса красоты

5 часов назад
Московские школьники избили одноклассницу за взлом страницы в соцсети

Московские школьники избили одноклассницу за взлом страницы в соцсети

5 часов назад
Умер актер, сыгравший в сериале "Беверли-Хиллз, 90210"

Умер актер, сыгравший в сериале "Беверли-Хиллз, 90210"

6 часов назад
Кокорин и Мамаев во вторник в первой половине дня покинут колонию по УДО

Кокорин и Мамаев во вторник в первой половине дня покинут колонию по УДО

6 часов назад
Житель Подольска с 14 этажа "отбомбился" арбузом по соседской машине. Видео

Житель Подольска с 14 этажа "отбомбился" арбузом по соседской машине. Видео

6 часов назад
"Влюблённые из Модены" оказались мужчинами

"Влюблённые из Модены" оказались мужчинами

6 часов назад
Доктор Мясников рассказал о жене-алкоголичке, которой ничем не мог помочь

Доктор Мясников рассказал о жене-алкоголичке, которой ничем не мог помочь

7 часов назад
Lada Granta, Xray и Largus получили лимитированное "клубное" исполнение

Lada Granta, Xray и Largus получили лимитированное "клубное" исполнение

7 часов назад
Названы регионы России с самыми дешевыми автомобилями с пробегом

Названы регионы России с самыми дешевыми автомобилями с пробегом

8 часов назад
В новой Call of Duty Россию переименовали в Кастовию

В новой Call of Duty Россию переименовали в Кастовию

9 часов назад
"Каимское": особенности пантолечения на Алтае

"Каимское": особенности пантолечения на Алтае

9 часов назад
Шнобелевская премия-2019: намагниченные тараканы и голые почтальоны

Шнобелевская премия-2019: намагниченные тараканы и голые почтальоны

9 часов назад
Тулун прошелся по судьбе: чиновница, оскорбившая людей, уволилась со службы

Тулун прошелся по судьбе: чиновница, оскорбившая людей, уволилась со службы

10 часов назад
Украшение для интерьера: россияне торгуют монтажной пеной за полмиллиона

Украшение для интерьера: россияне торгуют монтажной пеной за полмиллиона

10 часов назад
12 главных коллекционеров в мультфильмах

12 главных коллекционеров в мультфильмах

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку