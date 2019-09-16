Сергей Семак: сыграть с "Лионом" могут все, кроме Малкома

"Зенит" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов 17 сентября матчем с французским "Лионом". Встреча пройдет на поле соперника.

Как сообщил накануне матча главный тренер чемпионов России Сергей Семак, в Лион прилетели все футболисты, кроме полузащитника Малкома. Купленный за 40 миллионов евро у "Барселоны" бразилец по-прежнему травмирован и не сможет помочь "Зениту" во Франции.

Коллега Семака Сильвиньо возглавил "Лион" прошлой весной. Ранее бразилец не тренировал ни один из клубов. " Все когда-то начинают. Команда хорошая, молодая, играет дома. Естественно, все хотят побеждать"№ — приводит слова Семака ТАСС.

Тренер петербуржцев пока не решил, кто сыграет на позиции правого защитника – Игорь Смольников или новичок команды Вячеслав Караваев. "У нас два хороших игрока на одну позицию, хорошая конкуренция. Славе надо время на адаптацию. Кто будет сильнее, тот и будет играть".

Свою характеристику "Лиону" дал полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев. " "Лион" — очень хорошая команда. В нашей группе нет фаворита надо всех обыгрывать. В "Лионе" есть хорошие игроки, особенно в линии атаки, например, Мемфис Депай. Но и мы можем доставить сопернику много проблем", — сказал Оздоев.