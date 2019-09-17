В Торонто неизвестные открыли стрельбу из окон внедорожника

В Торонто неизвестные, ехавшие во внедорожнике, на ходу открыли стрельбу. В результате ранен один человек, который находился в припаркованном автомобиле. Он помещен в больницу в тяжелом состоянии.

ЧП произошло на севере канадского города, уточняет ТАСС. Ведется расследование.