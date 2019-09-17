Кличко решил проверить киевскую администрацию

Проверить работу всех подразделений городской администрации Киева распорядился мэр украинской столицы. Правда, за несколько дней до этого правящая партия обратилась к правительству с просьбой проверить самого Виталия Кличко, заявив, что он допускает массовые финансовые нарушения и злоупотребления бюджетом.

Депутаты партии напомнили, что против чиновников горадминистрации открывали сотни уголовных дел, но ни одно до суда не дошло.

Киевляне избрали Виталия Кличко мэром летом 2014 года. Тогда же он был утвержден в качестве главы горадминистрации, то есть сити-менеджера. 4 сентября 2019 года кабмин одобрил увольнение управляющего, но мэром Кличко быть не перестал. Следующие выборы состоятся в декабре, а как быть с должностью сити-менеджера, пока не решили. В Киеве звучат предложения упразднить ее вовсе, передает телеканал "Россия 24".