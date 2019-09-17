Мамаев и Кокорины покинули колонию

Экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, которому 17 сентября исполнился 31 год, покинули колонию общего режима в Белгородской области. Также на свободу вышел брат Александра Кирилл, отбывавший вместе с футболистами наказание за участие в драках годичной давности в центре Москвы.

Во время ожидания выхода заключенных отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов проехал по ноге одного из собравшихся журналистов на тяжелом внедорожнике. Инцидент случился у ворот колонии в Белгородской области.

Как сообщал ранее телеканал "Россия 24", 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении для Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. Еще один фигурант дела о двух драках в центре Москвы Александр Протасовицкий пока остается в заключении.

В октябре 2018 года полиция задержала братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого за избиение главы департамента Минпромторга Виктора Пака, гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя ведущей одного из центральных телеканалов Виталия Соловчука.

Позже Кокориных приговорили к одному году и шести месяцам исправительной колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев.

Теперь футболистам предстоит определиться со своим будущим. Кокорин, у которого истек контракт с санкт-петербургским "Зенитом", может продолжить карьеру в ФК "Сочи". Мамаеву предстоит утрясти дела с "Краснодара": руководство "быков" намерено расторгнуть соглашение с игроком.