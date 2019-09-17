Cерийный убийца задержан по анализу ДНК

Полицией американского штата Флорида задержан предположительный серийный убийца. Специалисты определили связь между жертвами и ДНК на его сигарете.

По предварительным данным, 37-летний Роберт Хейс убил четверых женщин во Флориде с 2005 года.

Хейса уже обвиняют в убийстве проститутки Рейчал Бэй, которую он задушил в 2016 году. Она была найдена на обочине дороги, убийца забрал ее зубы и челюсть.

После проведения баллистической экспертизы и анализа ДНК-улик следователи предположили, что Хейс застрелил еще трех женщин в городе Дейтона-Бич, когда учился в колледже. Все жертвы были найдены обнаженными, лежащими лицом вниз.

Хейс закончил колледж по специальности уголовное право.

Его удалось поймать, после того как следователи получили профиль ДНК, извлеченный из последней жертвы. Он был связан с первыми тремя убийствами, а также с самим Хейсом в полицейской базе.

В ходе слежки полицейские подобрали окурок, который он оставил перед тем, как сесть в автобус.