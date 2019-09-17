В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Sputnik.

В настоящее время сотрудники агентства пытаются выяснить его правовой статус.

В этом году Владимир Новосадюк стал "Человеком года — 2018" в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации "Personalitate". Премию ему вручили "за особые заслуги в государственном развитии и продвижении имиджа Молдовы на международной арене".