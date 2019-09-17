Сергей Семак: у "Лиона" очень сильная группа атаки

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дал оценку сопернику сине-бело-голубых по первому матчу группового этапа Лиги чемпионов французскому "Лиону". Российский специалист увидел огромный потенциал у французов.

"Команда у соперника хорошая, молодая. Коллектив сбалансирован, потенциал огромный, очень сильная группа атаки", – приводит слова Семака "Спорт-экспресс".

Напомним, что 17 сентября "Зенит" в гостях встретится с "Лионом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:55 по московскому времени.