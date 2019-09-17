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17 сентября 201913:23

В Туле реставраторы восстанавят рекламные вывески начала XX века

ГТРК "Тула"

На "Новых торговых рядах" в Туле художники-реставраторы начали восстанавливать рекламные вывески начала XX века. Напомним, сейчас в здании располагается военна комендатура. Во время проведения ремонтных работ на фасаде вскрылись вскрылись оставшиеся здесь старинные надписи, и Минобороны приняло решение о сохранении исторического облика строения. Отметим, что сто лет назад "Новые торговые ряды" были популярным местом среди зажиточных горожан и купцов.

Работы проведут профессиональные реставраторы. Специалисты также сообщили о том, некоторые части тексты невозможно прочитать из-за того, что слой краски был утрачен. "На этих вывесках мы  укрепили штукатурное основание и красочный слой. После этого текст стал читаться намного лучше", – рассказала ГТРК "Тула" художник-реставратор Екатерина Дмитриева.

 

Текст: ГТРК "Тула"

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