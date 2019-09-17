Стали известны подробности соглашения Кокорина с "Зенитом"

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил о сроках действия контракта вышедшего на свободу футболиста Александра Кокорина. По словам одного из руководителей сине-бело-голубых, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

"По взаимной договоренности приняли решение заключить с Александром Кокориным контракт до конца сезона", – цитирует гендиректора "Зенита" РИА Новости.

Напомним, что 17 сентября Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев покинул колонию в Белгородской области по УДО. Адвокат Кокорина-старшего сообщил, что днем ранее футболист заключил договор со своим бывшим клубом.