В санатории назвали стоимость курса "шоколадных" ванн для уральской чиновницы

Цена недельного курса "шоколадных" нафталановых ванн, селфи в которых ульяновской чиновницы Светланы Опенышевой вызвало широкий общественный резонанс, составляет порядка 650 долларов, передает РИА Новости.​​.

Как сообщалось, Опенышева, занимающая пост директора областного учреждения "Правительство для граждан", в своем Instagram разместила селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. На фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией женщина написала: "Много шоколада не бывает".

Пост вызвал критику ульяновского губернатора Сергея Морозова. Он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовал "жить более скромно". Кроме того, он поручил провести служебную проверку, по итогам которой будет решаться вопрос об увольнении чиновницу. Позже фото из Instagram было удалено.

Советник губернатора в соцсети Facebook извинилась за селфи в "шоколадной" ванне, отметив, что не собиралась никого обидеть, а лишь хотела поделиться впечатлениями о "замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму".