В Сочи задержали мужчину, который сбросил девушку с виадука

В результате действий злоумышленника в Сочи погибла 24-летняя местная жительница. Она стала жертвой незнакомого мужчины, который по непонятным причинам совершил покушение на ее жизнь.

Трагический инцидент произошел в ночь на 30 августа 2019 года. В понедельник, 16 сентября, сотрудникам правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать преступника.

По данным следствия, 28-летний житель Сочи находился на Курортном проспекте города. Затем он заметил незнакомую девушку и продолжил движение за ней. После того, как они оказались на виадуке, мужчина обхватил руками жертву, а затем перекинул ее через ограждение. В результате случившегося девушка получила травмы, от которых скончалась на месте. Сам убийца скрылся с места преступления.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы женщина с эстакады сбросила своих дочерей трех и четырех лет. Девочки выжили, но получили серьезные травмы.