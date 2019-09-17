9 миллиардов, 1700 домов: имущество экс-главы подмосковного района ушло в бюджет

В доход государства поступят 9 миллиардов рублей, в том числе 1700 объектов недвижимости — все это является имуществом бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя.

Соответствующее решение вынес суд, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Российской Федерации. Вышеназванное имущество принадлежало Александру и его близким лицам. Все это было получено из непредусмотренных законом источников.

В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, а также 5 миллиардов рублей. В числе недвижимости здание кинотеатра, городской торговый центр, рынок, детская поликлиника, два детских сада, базы отдыха, культурно-исторический центр, общественная баня и другие участки.

Основанием для предъявления иска Генпрокуратурой послужил ряд фактов, которые свидетельствуют о вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына. Используя властные полномочия главы района, чиновник помогал близкому родственнику успешно вести бизнес.

Также были установлены подконтрольные Постриганю лица, которые подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества. Все это Постригань делал для того, чтобы скрыть от контролирующих органов незаконную недвижимость.

Генпрокуратура ранее установила, что бывший глава Клинского района использовал служебное положение для обогащения. В преступную деятельность он вовлек родственников, близкое окружение, а также подконтрольные фирмы. Постриганя задержали в Шереметьеве в 2018 году при попытке покинуть Россию.