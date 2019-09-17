Дина Аверина завоевала золото чемпионата мира по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку. Россиянка в финале показала результат 23,500 балла.

Ее сестра Арина Аверина завоевала серебряную медаль (23,050). Третьей стала представительница Израиля Линой Ашрам (22,400).

Ранее на турнире золото в упражнениях с обручем завоевала Екатерина Селезнева.