"Интер" на 92-й минуте вырвал ничью в матче Лиги чемпионов с пражской "Славией"

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" на поле домашнего стадиона "Сан-Сиро" в Милане сыграл вничью с пражской "Славией" – 1:1.

Счет в игре на 63-й минуте открыл форвард гостевой команды Петер Олайинка, а у хозяев поля отличился Николо Барелла, спасший свою команду от поражения на второй добавленной к основному времени минуте.

Таким образом, "Интер" и "Славия" поделили очки. В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов "черно-синие" 2 октября на выезде сыграют с "Барселоной", а пражская команда в тот же день примет дортмундскую "Боруссию".