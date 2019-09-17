"Торпедо" одержало четвертую победу кряду, обыграв "Нефтехимик"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское "Торпедо" на льду домашней арены обыграло нижнекамский "Нефтехимик". Подопечные Дэвида Немировски отправили в ворота соперника три безответных шайбы – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Чарльз Дженовей, Георгий Мишарин и Пол Щехура, забросившие шайбы на 5-й, 13-й и 42-й минутах соответственно.

"Торпедо" одержало четвертую победу кряду и с десятью очками занимает третье место в Западной конференции, а "Нефтехимик" расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородцы 19 сентября на выезде сыграют с "Сочи", а подопечные Вячеслава Буцаева в тот же день в Казани встретятся с "Ак Барсом".