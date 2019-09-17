В Псковской области обрушился мост, есть пострадавший

Пресс-служба правительства Псковской области сообщила об обрушении автомобильного моста через реку Неведрянка у деревни Толкачево Себежского района на юге области​​​.

Есть один пострадавший – водитель "Нивы". У моста просела часть опоры, образовалась яма, в которую и угодил автомобиль с пострадавшим. В настоящее время он находится в больнице города Великие Луки. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. У него перелом позвоночника, оскольчатый перелом обеих ног, травма челюсти. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении, передает РИА Новости.

Мост через Неведрянку был построен в 1962 году. В 2015 году были проведены диагностические исследования, по итогам которых было введено ограничение грузоподъемности конструкции моста.

Сейчас на месте организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб, организован объезд.

В правительстве области рассказали, что принято решение в этом году подготовить проект для восстановления моста, а в 2020 году провести строительно-монтажные работы.