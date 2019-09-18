Выборы в Израиле: с небольшим перевесом лидируют конкуренты Нетаньяху

На выборах в Израиле, по данным опросов на выходе, лидируют конкуренты Биньямина Нетаньяху. Левоцентристы обходят "Ликуд". Как может поменяться этот расклад после официальных подсчетов?

Все может измениться, как это было в апреле 2019 года, когда экзитполы сразу после закрытия участков показали некоторое преимущество Бени Ганца и возглавляемого им блока "Кахоль лаван" (с иврита "бело-голубые" по цветам израильского флага). Тогда он опережал партию Нетаньяху "Ликуд" на несколько мандатов, причем по всем проведенным экзитполам.

В штаб-квартире партии "Ликуд" сейчас некоторое ликование: звучит музыка, партийные гимны, то есть пытаются представить ситуацию так, что дело не проиграно и что апрельская ситуация может повториться. Тогда ночью праздновал победу Бени Ганс, а с утра стало ясно, что коалицию формировать будет Нетаньяху.

На этот раз экзитполы показали еще более ровную картину. Причем социологи утверждают, что ни один из лидеров не в состоянии сформировать правительственную коалицию (это 61 голос). Так вот по одним данным, Бени Ганц набирает 58 мандатов, а Нетаньяху – 54. Опять все в руках у Авигдора Либермана, лидера так называемой русской партии "Наш дом Израиль". Он получает от восьми до десяти мандатов, и те, к кому он примкнет, смогут создать коалицию. Но дело в том, что Либерман совершенно не собирался вступать в коалицию ни с "Ликудом", ни с "бело-голубыми". Он требует создания правительства общенационального единства, что представить себе очень сложно.

Лидеры партии постарались, чтобы явка была максимальной. Борьба шла за каждый голос. День был объявлен выходным. Городской транспорт и даже электрички ходили бесплатно. Были закрыты палестинские территории, не работали школы, закрыты университеты, госучреждения.

Окончательный политический расклад покажет утро.