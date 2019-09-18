КХЛ. Шайба Лехтеря принесла победу СКА в матче с "Сочи"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА на выезде обыграл "Сочи" с минимальным счетом – 1:0. Победу армейцам принес Йори Лехтеря, забросивший шайбу на 10-й минуте первого периода.

Петербуржцы одержали вторую победу кряду и с десятью очками занимают второе место в Западной конференции, а "Сочи" в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем матче турнира подопечные Алексея Кудашова 19 сентября в Москве сыграют с местным "Динамо", а команда Сергея Зубова в то же день примет нижегородское "Торпедо".