Виллаш-Боаш посетил раздевалку "Зенита" после матча с "Лионом"

Бывший главный тренер "Зенита", ныне наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш посетил матч "сине-бело-голубых" с "Лионом" (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. После игры португальский специалист заглянул в раздевалку петербуржцев.

"Мистер Андре Виллаш-Боаш и Даниэль: были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые", – написал Дзюба в социальной сети Instagram.

Также российский форвард заявил в послематчевом интервью: "Виллаш-Боаш? Да, он заходил к нам в раздевалку, классный тренер, классный дядька".

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с марта 2014 года по июнь 2016-го. Под руководством португальца петербуржцы одержали 64 победы, потерпели 19 поражений и 18 раз сыграли вничью.