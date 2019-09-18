Британская полиция ловит похитителей золотого унитаза

Британская полиция арестовала второго подозреваемого по необычному делу о краже золотого унитаза из дворца, где родился Винстон Черчилль.

Новым задержанным оказался 36-летний мужчина. Ранее по подозрению в сговоре с целью ограбления был задержан пожилой британец.

Полиция пока не спешит предъявлять обвинения, а имена подозреваемых не раскрываются в интересах следствия.

Унитаз из 18-каратного золота работы итальянского художника Маурицио Каттелана (его стоимость, по разным данным, от одного до шести миллионов долларов) был украден на прошлой неделе. Автор создал его как сатирическую метафору о чрезмерном богатстве, передает телеканал "Россия 24".