Болгария планирует достроить ветку "Турецкого потока" в Сербию до начала 2020 года

Болгария рассчитывает достроить ветку "Турецкого потока" в Сербию до начала следующего года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что подрядчиком этого участка газопровода будет консорциум во главе с саудовской компанией Arcad, а вот трубы, как ожидается, будут российские, сообщает "Россия 24".

"Коллеги декларируют результаты проведенного тендера, где выиграла компания Arcad из Саудовской Аравии. Мы рассчитываем на поставку своих труб по строительству этого газопровода на 400 километров, поэтому исходим из того, что коллеги сделают своевременно в те сроки, которые они изначально обозначили — это до начала 2020 года", — заявил Мантуров.

В целом "Турецкий поток" будет состоять из двух ниток. Каждая мощностью более 15 с половиной кубометров в год. По одной будет идти сырье непосредственно для Турции, по другой – для Южной и Юго-Восточной Европы. Как раз туда газ попадет через Болгарию.