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18 сентября 201906:55

Капитан "Локомотива" Чорлука: "Байер" – быстрая команда, но у нас есть план на игру

tvc.ru

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" на выезде сыграет с немецким "Байером". Капитан железнодорожников Ведран Чорлука поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Байер" – очень быстрая команда, у них хорошие атакующие футболисты, но у нас есть свой план на игру, – приводит слова Чорлуки пресс-служба "Локомотива". – Знаем, что нам не будет просто, но вы сами все увидите".

Напомним, матч "Байер" – "Локомотив" состоится в среду, 18 сентября и пройдет на поле "Бай-Арены" в городе Леверкузен, начало – в 22:00 по московскому времени. Обслужит встречу польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским.

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