У острова Лидо на катере разбился гонщик-рекордсмен Фабио Буцци

В Венецианской лагуне на скоростном катере разбился известный итальянский конструктор, предприниматель и гонщик-рекордсмен, Фабио Буцци.

Сообщается, что вместе с ним погибли еще два человека. Предположительно, это английские гонщики, которые были с ним в лодке, сообщает "Россия 24".

Известно, что 76-летний Фабио Буцци пытался преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции за рекордно короткое время. Его катер развил скорость более ста километров в час и врезался в насыпь у острова Лидо. Подробности ЧП выясняют.