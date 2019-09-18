Канадские фигуристы Вирту и Моир завершили карьеру

Трехкратные олимпийские чемпионы в танцах на льду Тесса Вирту и Скотт Моир объявили о завершении карьеры. Канадский дуэт сообщил о своем решении на странице в социальной сети.

"Мы решили завершить 22-летнюю карьеру. Спасибо всем, кто поддерживал нас все эти годы. Всегда ваши Тесса и Скотт", — написали в своем блоге фигуристы.О своих дальнейших планах Вирту и Моир пока не сообщили.

Тесса Вирту и Скотт Моир начали кататься вместе с 1997 года, когда Тессе было 8 лет, а ее партнеру на два года больше. В сезоне 2006/07 канадские танцоры дебютировали на чемпионате мира. Тесса и Скотт трижды выигрывали олимпийское золото – 2010 и в 2018 (в личном и командном турнирах). Кроме того, на их счету три победы на чемпионатах мира.