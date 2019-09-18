Безработный кинул в полицейских гранату для страйкбола

На юго-востоке Москвы мужчина кинул в полицейских гранату для страйкбола.

Инцидент произошел утром 16 сентября на улице Паперника. 29-летний мужчина подошел к полицейским и попросил вызвать ему скорую помощь. Вдруг он повел себя неадекватно и бросил в полицейских "пиротехническое изделие". Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о страйкбольной гранате.

Полицейские отбросили гранату в сторону. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В страйкболе, в отличие от другой командной тактической игры, пейнтбола, применяются шарики без краски, а оружие имитирует внешний вид реального, из-за чего его можно принять за настоящее.