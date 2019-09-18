Турчак: Устинов ни на кого не нападал

Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов, – вопиющая несправедливость, считает заместитель главы Совета федерации Александр Турчак. На своей странице в социальной сети Instagram политик призвал добиваться справедливости.

Турчак пояснил, что несколько раз пересмотрел видеоролики с места задержания молодого человека. На них отчетливо видно, что Устинов просто стоял и никого не трогал.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. По мнению правоохранительных органов, актер нарушал общественный порядок и активно участвовал в массовых беспорядках.

Защита Устинова обжалует решение суда, заявил агентству ТАСС адвокат Дмитрий Чешков. Но дата заседания в Мосгорсуде пока не назначена.



Ранее сотни российских актеров выступили в поддержку Павла Устинова. Среди них Иван Ургант, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум и многие другие.