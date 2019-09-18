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18 сентября 201911:48

Турчак: Устинов ни на кого не нападал

Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов, – вопиющая несправедливость, считает заместитель главы Совета федерации Александр Турчак. На своей странице в социальной сети Instagram политик призвал добиваться справедливости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать. ⠀ В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания. ⠀ В момент задержания, он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал. ⠀ Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо. ⠀ Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова. ⠀ Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно. Мы вместе должны добиваться справедливости. #россия #павелустинов #закон #богестьлюбовь #милость #прощение #справедливость #точтонасобъединяет

Публикация от @ er_turchak 17 Сен 2019 в 10:27 PDT

Турчак пояснил, что несколько раз пересмотрел видеоролики с места задержания молодого человека. На них отчетливо видно, что Устинов просто стоял и никого не трогал.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. По мнению правоохранительных органов, актер нарушал общественный порядок и активно участвовал в массовых беспорядках.

Защита Устинова обжалует решение суда, заявил агентству ТАСС адвокат Дмитрий Чешков. Но дата заседания в Мосгорсуде пока не назначена.


Ранее сотни российских актеров выступили в поддержку Павла Устинова. Среди них Иван Ургант, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум и многие другие.

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