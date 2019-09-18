Праздновать нечего: вождь маори запретил заходить в порт копии корабля Джеймса Кука

Копию корабля капитана Джеймса Кука Endeavour не желают видеть в гавани города Мангонуи, что на Северном острове Новой Зеландии.

Вождь племени маори Нгати Кау — Анахера Герберт-Грейвс запретила ему заходить в порт, как это планировалось в рамках программы празднования 250-летия первой встречи европейцев и коренных жителей островов.

Объясняют запрет они тем, что не считают знаменитого мореплавателя первооткрывателем своих земель, сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Новой Зеландии.

Вождь Герберт-Грейвс заявила, что британский исследователь Джеймс Кук "просто захватил землю маори как варвар", он "ничего не открывал здесь", а "разного рода эвфемизмы типа "первой встречи на берегу" не меняют смысла того, что 250 лет назад было вторжение".

Кроме того, отметила вождь, непосредственно Кук "не заходил в порт Мангонуи и не высаживался на эти берега", так что и праздновать им нечего.

В итоге голос племени маори Нгати Кау был услышан.

Гавань их родного города уже убрали из списка остановок флотилии, которая в ознаменование 250-летия "первых встреч на берегу" между маори и новозеландцами европейского происхождения должна за сентябрь-октябрь обойти все побережье Новой Зеландии.

Знаменитый мореплаватель Джеймс Кук был убит в 1779 году во время стычки с коренным населением Гавайских островов. Ему было 50 лет.