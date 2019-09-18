"Форсаж" по-белгородски: пьяный водитель перепрыгнул кольцевую развязку и разбил пять машин

Выпивший житель Белгорода взмыл над землей за рулем своего Renault Duster, но приземлился за пределами проезжей части, на парковке, где разбил пять автомобилей. Трюк попал в объектив камеры наблюдения.

Незадолго после полуночи 18 сентября 43-летний водитель появился у кольцевой развязки на улице Макаренко. На кадрах видно, как кроссовер набирает скорость и уверенно движется по прямой, тогда как дорога уходит вправо. Совершив разминочный прыжок на островке безопасности, автомобиль вылетел на кольцо, оттолкнулся от бордюра и в буквальном смысле воспарил над асфальтом. По воздуху Duster преодолел не менее пяти метров, приземлился на обочине и тут де протаранил стоявшие на парковке машины.

Больше других пострадала отечественная "семерка" — она лишилась крыши и пары дверей. ГАЗ-3110, Kia, Ford и Mitsubishi разбросало по сторонам. По счастью обошлось без пострадавших.

Водитель Renault, как показало медосвидетельствование, был пьян. За "полеты наяву" его ждет лишение прав и 30-тысячный штраф.