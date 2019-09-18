Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира

Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста. Это было сделано в ответ на провокацию в кулуарах конференции ОБСЕ в Варшаве, посвященной свободе СМИ и информации.

"Мы с коллегой работали, и в этот момент к нам подошли журналисты телеканала ATR и начали провоцировать, обвинять во всех смертных грехах. Я решил на память подарить украинскому коллеге монетку с изображением Крымского моста. Она подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира", — пошутил Макарь.

По словам сотрудника телеканала "Крым 24", поведение украинской делегации в ОБСЕ напоминало цирк. "Что это такое? Приехали решать вопросы, разговаривать о свободе слова, но при этом не даете никому выступить".

Александр Макарь также отметил, что жители Крыма, вопреки "стараниям" из-за границы, получают достоверную информацию из российских СМИ. "Почему крымчане, в том числе крымские татары, не смотрят вас? Они смотрят "Милет", "Первый Крымский", "Крым 24", но не вас", – сказал он журналисту ATR.



Напомним, что украинский телеканал ATR принадлежит организатору энергетической и продовольственной блокад Крыма Ленуру Ислямову. В России он находится в розыске по обвинению в диверсии.

Накануне журналисты из Крыма выступили на совещании ОБСЕ в Варшаве, посвященном выражению мнений, свободе СМИ и информации, несмотря на протесты украинской стороны.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ежегодно организует в Варшаве двухнедельную международную конференцию ОБСЕ. В этом году в ней принимают участие около 1,5 тысячи делегатов из 57 стран.