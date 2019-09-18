Вратарь "Спартака" Селихов пропустит шесть месяцев

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов может вернуться на поле не раньше, чем через шесть месяцев. Несколько дней назад голкипер перенес операцию на ахилловом сухожилии.

О сроках выздоровления Селихова сообщил на официальном сайте "Спартака" главный врач красно-белых Михаил Бутовский. 25-летний вратарь сможет вернуться на поле не раньше, чем через полгода. Таким образом, Александр сможет сыграть только в конце сезона.

Александр Селихов был основным вратарем "Спартака" в сезоне 2017/18. Незадолго до чемпионата мира 2018 он получил травму – разрыв ахиллова сухожилия и пропустил полгода. Прошлой весной Александр получил сложный перелом пальца и выбыл на продолжительный срок. Селихов вернулся к тренировкам в общей группе в начале сентября, но снова получил серьезную травму.