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18 сентября 201918:43

Боксер Андрей Замковой пробился в полуфинал чемпионата мира

В Екатеринбурге продолжается чемпионат мира по боксу. Российский Андрей Замковой пробился в полуфинал в весовой категории до 69 кг и гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль.

В четвертьфинале Андрей Замковой встречался с кубинцем Роньелем Иглесиасом Сотолонго. Четыре судьи отдали предпочтение россиянину, один – кубинцу. Таким образом, Замковой пробился в полуфинал, где встретится с победителем пары Роан Поланко (Доминиканская Республика) — Абылайхан Жусупов (Казахстан).

Еще один российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, уступил двукратному бронзовому призеру Олимпийских игр кубинцу Лазаро Хорхе Альваресу Эстраде. Четыре судьи присудили победы Эстраде, один — россиянину.

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