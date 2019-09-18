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Заключение Виктора Бута 36 минут назад

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18 сентября 201921:00 Валентин Богданов

Алла Бут встречается с мужем в американской тюрьме

Алла Бут встречается с мужем в американской тюрьме

Первое свидание за семь лет разлуки. К осужденному в США за поставки оружия россиянину Виктору Буту приехали жена и дочь. Приехали на полтора месяца и попытаются по полной использовать время визы. Алла Бут сможет видеть мужа всего 4 дня в неделю. Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде, через два года передали США, где признали виновным в продаже оружия колумбийским повстанцам и осудили на 25 лет тюрьмы.

Среда в тюрьме "Марион" — не день для посещений, пускают родственников обычно в выходные, но семье Виктора Бута в последний момент пошли навстречу.

Алла не видела мужа долгих семь лет. Дочь в последний раз обнимала отца, когда сама была подростком. Видно, что держатся из последних сил. Для самого Виктора Бута разлука с близкими — лишь одно из испытаний. Срок он отбывает в одной из самых строгих тюрем Америки.

В террористы американские прокуроры записали и Бута. Несколько лет он провел в спецблоке. Такая тюрьма в тюрьме, где начальство отслеживает все общения заключенных с внешним миром. Виктора, явно пытались сломать.

"Вы понимаете, можно изменить судьбу, но потом как с этим жить. Я, например, сделал свой выбор, и чувствую себя спокойно даже в этих ситуациях, потому что, одно дело — можно сделать такой выбор, но как в глаза смотреть всем остальным, как с этим жить", — говорит Виктор Бут.

Не просто и семье. На дорогу долго собирали средства. Искали жилье, машину. Путешествие из Москвы растянулось больше чем на неделю. Возможности визы, которую выдали в Госдепе, Алла хочет использовать по максимуму. За океаном пробудут, пока есть такая возможность.

"Мы планировали в конце октября, если что-то не изменится, посмотрим по ходу дела".

Алла Бут говорит, что прилетела в Америку работать. Ради мужа собирается стучаться во все двери. Даже в двери овального кабинета.

"Конечно я бы хотела гипотетически встретиться с Дональдом Трампом и попросить его чем то помочь, понятно, что это в общем из области фантазии, но я говорю, что пока я не знаю. Я думаю, что все эти мысли, идеи буду формироваться в процессе нашего здесь пребывания".

Впрочем, Трамп, конечно не единственная надежда Виктора Бута и его семьи. Исчерпаны еще не все юридические процедуры. Россия и США являются членами конвенции о передаче осужденных лиц.

"Ранее его запрашивала один раз российская сторона в 2012 году. Тогда запрос был отклонен в связи с тем, что не все апелляционные процедуры были пройдены. Сейчас прямые апелляционные процедуры уже давно закончились, соответственно — есть предпосылки, что если этот запрос будет подан снова, то тогда решение по нему будет другим", — говорит адвокат Алексей Тарасов.

Защитник прилетит в Иллинойс через пару дней. Пока семью Виктора Бута опекает наш консул Артем Теванян.

На первую после семилетней разлуки встречу Виктора Бута с семьей администрация тюрьмы отвела четыре часа.

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