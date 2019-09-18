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18 сентября 201921:17 Дмитрий Кайстро

США передали России 16 похищенных указов Николая Второго

США передали России 16 похищенных указов Николая Второго

США сегодня передали России 16 уникальных исторических документов. Именные указы последнего российского императора Николая Второго были похищены из Государственного исторического архива в 90-е. Долгие десятилетия их судьба оставалась неизвестной, пока в 2014 году их не выставили на аукционе. Российский минкульт обратил на это внимание американских правоохранителей. И в среду в этой детективной истории была поставлена точка.

Церемония передачи возвращенных реликвий — шестнадцати указов Николая Второго о присуждении орденов российской империи — проходила в знаменитой резиденции посла США Спасо-Хаус. Для нынешнего посла Джона Хантсмана это одно из последних публичных мероприятий. В октябре он уходит в отставку. Сегодня Хантсман заявил, что россиянам и американцам важно развивать отношения, несмотря на разногласия в политике.

"Есть области, в которых США и Россия могут сотрудничать и действительно сотрудничают. И наша цель как дипломатов создать такое доверие. Для решения как насущных проблем, так и многих других", — отметил посол.

Уникальные документы были похищены из российских архивов в 1994 году. А недавно их выставили на аукционе в Америке. При помощи Министерства внутренней безопасности США реликвии вернули на родину.

Эти документы были подписаны императором Николаем Вторым в период с 1905 по 1914 годы. Их особенность в том, что они не только были изданы в единственном экземпляре, но никогда ранее не публиковались.

Размашистая подпись Николая Второго в правом углу. Фиолетовая канцелярская печать министерства императорского дворца. В документах 136 лиц названы поименно. И 1200 идут по списку. Говоря современным языком, документы о пожаловании орденов — это современный аналог указов президента о присуждении государственных наград.

Вот указ о награждении личного фотографа царской семьи Александра Ягельского в мае 1914 года. Ягельский больше десяти лет фотографировал венценосную семью. Последние 10 лет семейной и государственной жизни самодержца мы видим его глазами. Ягельский стал кавалером ордена святой Анны, который носился на правой стороне груди и жаловал автоматическое дворянство.

А вот грека по крови, капитана второго ранга Эммануила Сальвадоровича Моласа Николай II наградил орденом Святого Владимира, кавалерами которого были Суворов, Ушаков, Потемкин. Молас — тоже яркий офицер. Герой русской-японской, он служил на Балтийском флоте, командовал легендарным миноносцем "Дерзкий" на флоте Черноморском, а умер на румынском фронте уже в 1918 году.

Действительный статский советник Людвиг Лангенбахер, как мы узнаем из возвращенных документов, был удостоен ордена Святого Владимира. Ветеран Балканской войны много сделал для развития ветеринарного дела. И это только часть удивительных фактов прошлого. После того как документы займут свое место в государственном архиве, в Санкт-Петербурге начнется их всестороннее изучение.

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