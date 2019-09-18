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18 сентября 201922:44 Антон Подковенко

Арестован адвокат Хасавов: его обвиняют в подкупе и воспрепятствовании правосудию

Арестован адвокат Хасавов: его обвиняют в подкупе и воспрепятствовании правосудию

Басманный суд Москвы в среду, 18 сентября, назначил Дагиру Хасавову арест, как минимум, до 16 ноября. Адвокат проходит обвиняемым сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Первая — о подкупе, принуждении к даче показаний или уклонению от нее же. Вторая — о воспрепятствовании правосудию.

Надо сказать, что даже если брать одну статью, наказание по ней светит весьма суровое — до семи лет за решеткой. А уж по обеим может выйти еще больше. И тут, конечно, стоит напомнить, из-за чего весь сыр-бор. По версии следствия, будучи юристом, Хасавов настойчиво давил на некоего потерпевшего в рамках неназванного уголовного дела. То есть, по сути, занимался не защитой клиентов, а криминальным шантажом. Да еще якобы не в одиночку, хотя имена возможных соучастников следственный комитет предпочитает держать в секрете, как и многие другие подробности. Очевидно, что именно поэтому процесс является закрытым.

Сам Хасавов, между прочим, вину категорически отрицает: говорит, что просто работал. Хотя, по словам некоторых коллег, его авторитет непосредственно как адвоката уже давно серьезно пошатнулся. Что стало причиной?

На этом процессе "запахло" инквизицией. Свое видение дела Юсуфова-Гамидова, тех самых бывших дагестанских чиновников, адвокат Дагир Хасавов подробно описывал в Facebook. И не просто описывал, а даже аудио выкладывал с закрытого судебного заседания. Но обвиняют его не в этом.

"Ему уже предъявили обвинение по двум статьям – по З09 и по 294. 309 статья говорит о том, что был, по крайней мере, подкуп, либо давление на свидетеля с применением насилия группой лиц. А там, на минутку, грозит от трех до восьми лет. А 294 статья говорит о воспрепятствовании правосудию. Если бы его просто вызвали на допрос — это была бы одна история, а тут, значит, есть фактура, и следователи не будут просто так задерживать и устраивать какие-то маски-шоу", — прокомментировал ситуацию член ассоциации юристов России Роман Ардыкуца.

В деле Гамидова и Юсуфова как раз зафиксированы факты угроз свидетелям, чтобы те давали ложные показания. Это пишут СМИ, дело-то громкое. Экс-премьера правительства Дагестана и его зама обвиняют в хищении и растрате бюджетных денег, выделенных на реконструкцию в Махачкале спецучреждения для лиц без гражданства. Процесс начался летом в Лефортовском суде, там-то накануне и задержали Хасавова. А сегодня привезли в Басманный.

"В масках, в пятнистой форме вели по коридору в унизительной форме, когда он был полусогнутый, а руки задрали вверх для того, чтобы запугать, дискредитировать сторону защиты. То, что происходит у нас в суде, в Лефортовском суде, где рассматривается дело председателя правительства Дагестана и вице-премьера — дело о "трех пирожках". Очевидно, что преступления нет, но не столь важно. Там с четверга началось что-то невообразимое. Начали оцепливать здание полностью, вычищать всех оттуда", — рассказал адвокат Эдуард Исецкий.

Все заседания закрытые. По Хасавову в Басманном суде — тоже. Адвокату пока только обвинения предъявили. По какому делу, неясно. Его коллеги уверены, что из-за дагестанской истории. Которая, вообще-то, не на пустом месте возникла.

"Руководство Российской федерации приняло решение о кардинальном изменении ситуации в Дагестане, очистки, прежде всего, от клановости, коррупции. Сегодня появилась информация о задержании сына одного из подзащитных, заместителя председателя правительства Раюдина Юсуфова. Мне сегодня показывали фотографии, согласно которым Дагир Хасавов был знаком с этим молодым человеком. Возможно, он представлял отца или был основным оплачивающим услуги Дагира Хасавова. Как связано задержание сына Юсуфова и Дагира Хасавова, пока непонятно", — рассказал юрист, общественный деятель Расул Кадиев.

Хасавов — не единственный, кто защищает в суде интересы Гамидова и Юсуфова. И эти адвокаты говоря, что его арестовали, чтобы их запугать.

"Нам недвусмысленно вчера представитель гособвинения сказал, что мы все, кто представляет защиту, на подходе следующие. Так что вот ждем, когда к нам постучатся", — сообщил Эдуард Исецкий.

Хасавов — адвокат достаточно известный. Он вел, например, громкое дело полпреда в Сахалинской области Виталия Гулия. Но самый большой скандал был вокруг его высказывания в эфире одного из телеканалов насчет шариатских судов. Тогда Генпрокуратура даже предупреждение вынесла насчет возбуждения религиозной ненависти.

"Надо разбираться. Не всегда адвокаты, к сожалению, соблюдают закон. Дагир Хасавов сам неоднозначный, очень яркий адвокат — его высказывания не всегда приятны уху общества, мягко говоря. Например, о том, что "зальют кровью" и тому подобное. Там надо было смотреть по контексту", — прокомментировал ситуацию Расуд Кадиев.

Сейчас Хасавов арестован на два месяца. Вину ни по давлению на свидетелей, ни по воспрепятствованию правосудию он не признает. Процесс бывших дагестанских чиновников на фоне ареста Хасавова приобретает еще большую огласку.

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