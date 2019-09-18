Лига чемпионов. Боевая ничья в матче "Олимпиакос" – "Тоттенхэм"

Очередной игровой день в футбольной Лиге чемпионов стартовал двумя матчами в бельгийском Брюгге и греческих Афинах. На родине Олимпиада клуб с названием "Олимпиакос" принимал английский "Тоттенхэм Хотспур" и сумел вырулить на ничью – 2:2.

Клуб из Лондона, финалист последнего по времени розыгрыша главного евротурнира, прибыл в столицу Греции в ранге фаворита и на протяжении почти всего матча этот статус оправдывал. После довольно затяжной разведки лондонские "шпоры" забили два гола: Кейн реализовал пенальти, а Лукас Моура провел мяч с игры.

Но второй тайм перевернул картину игры на 180 градусов. Хозяева. Которые выбили на стадии квалификации российский "Краснодар", смогли отыграться усилиями Поденсе и Вальбуэна. Правда, в концовке встречи снова активнее были гости, но забить победный гол они не смогли.

В Бельгии "Брюгге" играл против турецкого "Галатасарая" и там тоже зафиксирован ничья – 0:0. Здесь хозяева были чуть активнее, чуть больше владели мячом, чуть более остро атаковали, но турки сумели вывезти из Брюгге важную для себя ничью.