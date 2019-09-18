Московский "Локомотив" с победы стартовал в Лиге чемпионов

Экс-чемпионы России по футболу из московского "Локомотива" взяли старт на групповом этапе Лиги чемпионов, сыграв в немецком Леверкузене против местного "Байера". Столичный клуб оказался сильнее хозяев и победил с минимальным счетом 2:1.

Надо сказать, что "Локо" накануне этой игры считали аутсайдером в группе "D" рядом с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и "Байером". Тем более, что подопечные Юрия Семина начинали турнир гостевой встречей. Но "железнодорожники" отнюдь не выглядели "мальчиками для битья".

Игра сразу же пошла на встречных курсах, что, похоже, оказалось для немецкого клуба неожиданностью. В защите "Байера" появились бреши, которыми не преминули воспользоваться гости. Уже на 16-й минуте Крыховяк открыл счет.

После этого "Байер" помчался отыгрываться, ему это удалось (мяч в свои ворота срезал Хеведес), но это не изменило ситуацию на поле: немцы по-прежнему подчас не успевали контролировать ходы соперника. А на 37-й минуте ошибся вратарь хозяев Градецки, который выдал пас на ногу Баринову и тот отправил мяч за спину голкипера.

Во втором тайме "Байер" пытался давить, но гости смотрелись вполне солидно. Они не пытались играть на удержание счета, на отбой, а играли на контратаках, в которых был хорош Смолов. Забить, впрочем, не сумели, но и не пропустили. "Локо" вывозит из Германии важные 3 очка.