Шахматы. Пятеро россиян вышли в 1/8 финала Кубка мира

В Ханты-Мансийске продолжаются матчевые встречи Кубка мира по шахматам. Накануне завершился третий круг и определились все пары 1/8 финала. В нескольких противостояниях, включая игру многократного чемпиона России Петра Свидлера, всё решалось в тай-брейке.

Свидлер сумел в "быстрых" шахматах одолеть представителя Германии Ливиу-Дитера Нисипяну. Ранее в число 16 сильнейших вышли четверо других россиян – Ян Непомнящий, Александр Грищук, Никита Витюгов и Кирилл Алексеенко. Сюрприз преподнёс 18-летний американец Джеффри Шонг, который выбил из турнира опытного Аниша Гири, представляющего Голландию.

В матчах 1/8 финала соперниками россиян стали: Непомнящий – Юн Янъи (Китай), Грищук – Линьер Домингес (США), Свидлер – Максим Вашье-Лаграв (Франция), Витюгов – Ле Со (США), Алексеенко – Дин Лижэнь (Китай).