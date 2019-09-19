В Совбез ООН внесен совместный российско-китайский проект по прекращению огня в Сирии

Россия и Китай предложили Совбезу ООН альтернативный вариант резолюции по прекращению огня в сирийском Идлибе. Ранее Бельгия, Германия и Кувейт представили Совбезу свой проект документа, в нем призвали стороны прекратить огонь 21 сентября, в полдень.

Россия и Китай настаивают на возможности сделать это на 36 часов раньше, сообщает телеканал "Россия 24". В тексте отмечают, что прекращение огня не будет касаться операций против террористов. Совбез может рассмотреть проект российско-китайской резолюции уже сегодня.