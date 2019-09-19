Въезд в Таиланд становится еще проще

В течение ближайших трех месяцев Таиланд отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев, так называемые "белые карточки" или "Формы ТМ6". Кроме того, подача иммиграционных форм, связанных с подтверждением каждые три месяца адреса проживания проживающих в стране иностранцев, будут переведены на онлайновые платформы.

Отмена въездных анкет связана с невозможностью складирования огромного количества бумажных документов в условиях постоянного увеличения потока туристов, приезжающих в Таиланд, сообщает "Интерфакс". По прогнозам, в течение 2019 года королевство посетят более 20 миллионов иностранных туристов.

Подтверждение адреса проживания и регистрации обязательны только для иностранных граждан, проживающих в Таиланде по долгосрочным визам. В настоящее время из-за длинных очередей в отделениях иммиграционной полиции эта процедура занимает значительное время.