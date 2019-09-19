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19 сентября 201908:35

Руководство станции "Фукусима-1" признано невиновным в ядерной катастрофе

фото: Global Look Press

Трое бывших руководителей компании-оператора японской атомной электростанции "Фукусима-1" признаны невиновными в катастрофе 2011 года. Соответствующее постановление вынес суд Токио, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, изначально следствие пыталось установить: знал или нет топ-менеджмент, что на АЭС может обрушиться цунами высотой более 15 метров, приняло руководство станции необходимые меры для защиты от него.

Адвокатам подозреваемых удалось убедить суд, что об ударе стихии они знать не могли, виноват неточный метеопрогноз.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в 2011 году и стала крупнейшей ядерной катастрофой после инцидента на Чернобыльской станции. 11 марта в Японии произошло одно из сильнейших в истории страны землетрясений, следом за которым пришла огромная волна.


Удар стихии вывел из строя аварийное энергоснабжение станции, система охлаждения реакторов перестала работать. Ядерное топливо начало плавиться, что привело к взрывам водорода и выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду.

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