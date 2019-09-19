Захват угрожавшего взорвать мост бойца ВСУ сняли на видео

Угрожавшему взорвать мост в Киеве 42-летнему уроженцу Крыма грозит пожизненное заключение — его действия следователи трактовали как подготовку к теракту. Задержание подозреваемого сняли на видео.

Около пяти часов вечера Алексей Белько заехал на своей машине с флагом Украины на метромост через Днепр и начал стрелять в воздух, после чего заявил о намерении взорвать сооружение. К месту стянули более 300 силовиков, движение по мосту и в метро перекрыли. После непродолжительных переговоров, как можно судить по кадрам, выходец из Фороса согласился сложить оружие.

На кадрах видно, как мужчина бросает оружие, выбирается из салона иномарки и ложится на асфальт, после чего его заковывают в наручники. Во время осмотра машины оперативники нашли тубус от гранатомета, охотничье ружье, нарезной карабин и пистолет, но не обнаружили следов взрывчатки.

По некоторым данным, старший сержант Белько служил в Донбассе, а потом занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах Киевской области. Недавно он ушел в самоволку, был отправлен на гауптвахту, но и ее самовольно покинул. Ряд источников сообщают, что причиной неурядиц военнослужащего стала любовная драма.

Ему грозит пожизненное заключение по статье "Подготовка теракта".