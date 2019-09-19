Тема:

Ситуация в Донбассе 39 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 сентября 201911:30

В ЛНР взорван мост перед проездом гуманитарного конвоя МЧС России

В ЛНР взорван мост перед проездом гуманитарного конвоя МЧС России

В Луганске неизвестные пытались взорвать автомобильный мост. Как сообщили в силовых структурах самопровозглашенной ЛНР, сооружение не разрушено, на месте работают правоохранители. Информацию о попытке подрыва моста подтвердил в Telegram-канале и бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее появились сообщения о том, что в полночь в районе улицы Лутугинской в Луганске произошел сильный взрыв, в результате которого могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Информация о пострадавших не поступала, передает телеканал "Россия 24".

В ходе совещания с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым глава МВД ЛНР Игорь Корнет назвал подрыв моста терактом. По его словам, этот путепровод имеет важное социальное значение, по нему перевозят хлеб.

Корнет добавил, что по данному путепроводу должны были двигаться автомобили из гуманитарного конвоя МЧС РФ, прибывшего в Луганск утром в четверг.

Он отметил, что после ЧП был перенаправлен грузопоток, и машины благополучно прибыли на склад для разгрузки.

Ранее по теме

Сейчас

12:03

Вильфанд не обещает близкого бабьего лета

11:41

Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год

11:32

Спикером Мосгордумы во второй раз стал Алексей Шапошников

11:20

В ЛНР взорван мост перед проездом гуманитарного конвоя

10:23

Два взрыва в Афганистане унесли 50 жизней

10:12

Минюст предлагает узаконить досудебное взыскание долгов

07:34

Взрыв в Афганистане: 7 погибших, десятки раненых

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медведев назвал размер МРОТ и маткапитала на 2020 год

Медведев назвал размер МРОТ и маткапитала на 2020 год

5 минут назад
Спикером Мосгордумы во второй раз стал Алексей Шапошников

Спикером Мосгордумы во второй раз стал Алексей Шапошников

5 минут назад
Два взрыва в Афганистане унесли 50 жизней

Два взрыва в Афганистане унесли 50 жизней

1 час назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
14:00

Пресс-конференция глав МИД России и Нигера
16:15

Форум Оружейников России. Пленарное заседание
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
В ЛНР взорван мост перед проездом гуманитарного конвоя МЧС России

В ЛНР взорван мост перед проездом гуманитарного конвоя МЧС России

30 минут назад
Российские футболисты поднялись на четыре места в рейтинге ФИФА

Российские футболисты поднялись на четыре места в рейтинге ФИФА

15 минут назад
Дочь Заворотнюк впервые высказалась в Сети о болезни матери

Дочь Заворотнюк впервые высказалась в Сети о болезни матери

2 часа назад
10 лучших стран для выхода на пенсию

10 лучших стран для выхода на пенсию

1 час назад
Девушка сожгла квартиру, пытаясь избавиться от писем бывшего

Девушка сожгла квартиру, пытаясь избавиться от писем бывшего

1 час назад
Генерал Джозеф Данфорд: преимущество НАТО над возрождающейся Россией утрачено

Генерал Джозеф Данфорд: преимущество НАТО над возрождающейся Россией утрачено

6 часов назад
Россия отмечает День оружейника

Россия отмечает День оружейника

6 часов назад
ЧП в Екатеринбурге: весь город ищет татуированного кота – звезду Instagram

ЧП в Екатеринбурге: весь город ищет татуированного кота – звезду Instagram

8 часов назад
Радио "Маяк" представило умную колонку для детей

Радио "Маяк" представило умную колонку для детей

19 часов назад
Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

20 часов назад
Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

21 час назад
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

16.09.2019 13:30
Водитель без прав сбил девятерых детей и скрылся. Видео

Водитель без прав сбил девятерых детей и скрылся. Видео

44 минуты назад
Прооперированный пациент три дня блуждал по подвалу больницы в поисках выхода

Прооперированный пациент три дня блуждал по подвалу больницы в поисках выхода

47 минут назад
Захват угрожавшего взорвать мост бойца ВСУ сняли на видео

Захват угрожавшего взорвать мост бойца ВСУ сняли на видео

1 час назад
Документы об используемой в России системе прослушки попали в интернет

Документы об используемой в России системе прослушки попали в интернет

1 час назад
Минюст предлагает узаконить досудебное взыскание долгов

Минюст предлагает узаконить досудебное взыскание долгов

1 час назад
Названа доза алкоголя, снижающая риск диабета

Названа доза алкоголя, снижающая риск диабета

1 час назад
Созданы биороботы с настоящей нервной и мышечной тканью

Созданы биороботы с настоящей нервной и мышечной тканью

2 часа назад
Вести.net: новый гаджет Facebook превращает телевизор в видеотелефон

Вести.net: новый гаджет Facebook превращает телевизор в видеотелефон

2 часа назад
Facebook представил устройство для видеочата по телевизору

Facebook представил устройство для видеочата по телевизору

2 часа назад
Каким получился российско-китайский фильм "Тайна Печати Дракона" и для кого он снят

Каким получился российско-китайский фильм "Тайна Печати Дракона" и для кого он снят

3 часа назад
Руководство станции "Фукусима-1" признано невиновным в ядерной катастрофе

Руководство станции "Фукусима-1" признано невиновным в ядерной катастрофе

3 часа назад
Камчатский медведь уплыл в открытое море. Видео

Камчатский медведь уплыл в открытое море. Видео

4 часа назад
Въезд в Таиланд становится еще проще

Въезд в Таиланд становится еще проще

4 часа назад
Уволенный Трампом Болтон начал огрызаться на бывшего шефа

Уволенный Трампом Болтон начал огрызаться на бывшего шефа

5 часов назад
Следователи начали работу с пограничниками, пострадавшими от нападения корейских браконьеров

Следователи начали работу с пограничниками, пострадавшими от нападения корейских браконьеров

6 часов назад
CША пытаются настроить всё больше стран против Ирана

CША пытаются настроить всё больше стран против Ирана

6 часов назад
Выпускники МГУ имеют больше шансов на трудоустройство

Выпускники МГУ имеют больше шансов на трудоустройство

6 часов назад
Джастина Трюдо обвинили в расизме

Джастина Трюдо обвинили в расизме

6 часов назад
Военные завершили дезинфекцию пострадавших от паводка населенных пунктов Приамурья

Военные завершили дезинфекцию пострадавших от паводка населенных пунктов Приамурья

6 часов назад
В Совбез ООН внесен совместный российско-китайский проект по прекращению огня в Сирии

В Совбез ООН внесен совместный российско-китайский проект по прекращению огня в Сирии

6 часов назад
Новая ВПП резко увеличит пропускную способность аэропорта "Шереметьево"

Новая ВПП резко увеличит пропускную способность аэропорта "Шереметьево"

7 часов назад
В Новосибирске расследуют обстоятельства трагедии

В Новосибирске расследуют обстоятельства трагедии

11 часов назад
Органы безопасности пресекли деятельность крымской группы мошенников в погонах

Органы безопасности пресекли деятельность крымской группы мошенников в погонах

11 часов назад
Российский "газовый спрут" вытянет еще одно щупальце в Европу

Российский "газовый спрут" вытянет еще одно щупальце в Европу

11 часов назад
Московский "Локомотив" с победы стартовал в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" с победы стартовал в Лиге чемпионов

12 часов назад
МС-21 впервые поднялся в небо над Стамбулом

МС-21 впервые поднялся в небо над Стамбулом

12 часов назад
В Москве открылся первый в России фестиваль Youtube-блогеров

В Москве открылся первый в России фестиваль Youtube-блогеров

12 часов назад
Россиянам грозят проблемы с лечением онкозаболеваний

Россиянам грозят проблемы с лечением онкозаболеваний

12 часов назад
Заподозренный в получении взятки полицейский начал стрелять в коллег еще в метро

Заподозренный в получении взятки полицейский начал стрелять в коллег еще в метро

13 часов назад
Арестован адвокат Хасавов: его обвиняют в подкупе и воспрепятствовании правосудию

Арестован адвокат Хасавов: его обвиняют в подкупе и воспрепятствовании правосудию

13 часов назад
Главное найти крайнего: США и Эр-Рияд продолжают обвинять Тегеран

Главное найти крайнего: США и Эр-Рияд продолжают обвинять Тегеран

14 часов назад
К Малахову пришел бомж с заявлением, что он сын Валерия Золотухина

К Малахову пришел бомж с заявлением, что он сын Валерия Золотухина

18 часов назад
Общее дело: благодаря инициативам супермаркетов каждый может внести вклад в экологию планеты

Общее дело: благодаря инициативам супермаркетов каждый может внести вклад в экологию планеты

18 часов назад
Осенние пробки: 10 городов с самыми загруженными дорогами

Осенние пробки: 10 городов с самыми загруженными дорогами

18 часов назад
Comic Con Russia-2019: все, что вы хотели знать о конвенте, но боялись спросить

Comic Con Russia-2019: все, что вы хотели знать о конвенте, но боялись спросить

19 часов назад
Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

18.09.2019 11:45

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку