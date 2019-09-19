В ЛНР взорван мост перед проездом гуманитарного конвоя МЧС России

В Луганске неизвестные пытались взорвать автомобильный мост. Как сообщили в силовых структурах самопровозглашенной ЛНР, сооружение не разрушено, на месте работают правоохранители. Информацию о попытке подрыва моста подтвердил в Telegram-канале и бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее появились сообщения о том, что в полночь в районе улицы Лутугинской в Луганске произошел сильный взрыв, в результате которого могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Информация о пострадавших не поступала, передает телеканал "Россия 24".

В ходе совещания с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым глава МВД ЛНР Игорь Корнет назвал подрыв моста терактом. По его словам, этот путепровод имеет важное социальное значение, по нему перевозят хлеб.

Корнет добавил, что по данному путепроводу должны были двигаться автомобили из гуманитарного конвоя МЧС РФ, прибывшего в Луганск утром в четверг.

Он отметил, что после ЧП был перенаправлен грузопоток, и машины благополучно прибыли на склад для разгрузки.