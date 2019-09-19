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Выборы в Мосгордуму 14 минут назад

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19 сентября 201911:50

Новый состав Мосгордумы приступил к работе

Коротаев Артем/ТАСС

Сегодня Московская городская дума начала свою работу в новом составе после прошедших в сентябре выборов. Первое заседание открыл старейший из депутатов Николай Губенко.

Ранее в столичном парламента прошла церемония принесения присяги — в должность вступили 45 депутатов.

8 сентября — в Единый день голосования — в Москве прошли выборы депутатов городской думы 7-го созыва. Большинстве мест в столичном парламенте получили самовыдвиженцы, поддерживаемые "Единой Россией" — у них 25 мандатов из 45-ти. Кроме того, в столичном парламенте будут заседать 13 депутатов от Коммунистической партии РФ (КПРФ), четыре от "Яблока" и трое от "Справедливой России". Явка на выборах составила 21,77 процента.

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